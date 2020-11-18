الزمالك يحسم مصير الفيراري

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أحمد جودة - القاهرة - حسم جهاز الكرة بنادي الزمالك، موقف جناح الفريق مصطفى محمد، من التواجد ضمن صفوف الفريق، خلال الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية، أن الزمالك استقر على رحيل مصطفى فتحي، خلال الميركلتو الصيفي الجاري.

وأوضحت، أن الزمالك استقر على رحيل اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وفق قرار الجهاز الفني بقيادة جيمي باتشيكو.

وتلقى الزمالك مؤخراً، عدة عروض لرحيل لاستعارة اللاعب، من أندية الإتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا.

ويرى مسئولو الزمالك أن فرص مشاركة مصطفى فتحي تعتبر صعبة وابتعاده عن مستواه لفترة طويلة وحاجته للتواجد في أي فريق والمشاركة بشكل أساسي ولفترة طويلة حتى يصل إلى كامل فورمته وجاهزيته في الفترة المقبلة.

ويعتمد مسئولو الزمالك بشكل أساسي على الثنائي أحمد سيد زيزو والمغربي محمد أوناجم في مركز الجناح الأيمن وهو ما قلص من فرص مشاركة مصطفى فتحي في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، على أن يبدأ بعدها درجة الاستعداد القصوى لخوض نهائي القرن الإفريقي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.