فرنسا تفوز على السويد 3-2 في دوري الأمم الأوروبية

قلب المنتخب الفرنسي لكرة القدم تأخره بهدف نظيف إلى فوز بثلاثية مقابل هدفين على نظيره السويدي في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية. وكان المنتخب السويدي البادئ بالتسجيل عن طريق فيكتور كلايسون في الدقيقة الرابعة ولكن المنتخب الفرنسي رد بهدفين سجلهما أوليفيه جيرو وبنيامين بافارد في الدقيقتين السادسة و16 لينهي الشوط الأول لصالحه. وفي الشوط الثاني ، أحرز جيرو الهدف الثاني له و الثالث لفرنسا في الدقيقة 59 فيما أحرز روبن كايسون الهدف الثاني للسويد في الدقيقة 88 . وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب فرنسا للنقطة 16 وهو متأهل سلفا لدور نصف النهائي.

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