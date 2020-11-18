المنتخب البرتغالي ينهي مشواره في دوري الأمم بالفوز على كرواتيا 3-2

فاز المنتخب البرتغالي على نظيره المنتخب الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

افتتح ماتيو كوفاسيتش التسجيل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة التاسعة والعشرين، لكن زميله ماركو روج في الدقيقة 51 ، تحصل على البطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 52 عادل روبين دياز النتيجة للمنتخب البرتغالي ، قبل أن يسجل جواو فيليكس الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 60.

وأحرز ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 65 لكن روبين دياز سجل الهدف الثالث للبرتغاليين في الدقيقة 90، ليحقق رفاق رونالدو انتصارا شرفيا بعد خروجهم من البطولة.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد المنتخب البرتغالي للنقطة الـ 13، وتوقف رصيد المنتخب الكرواتي عند 3 نقاط.