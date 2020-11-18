سيراميكا كليوباترا يفاوض لاعب الزمالك

وعقد مسئولو النادي، جلسة مع اللاعب، في الأيام القليلة الماضية للتفاوض معه بشأن الانتقال للفريق.
المفاوضات بدأت مع اللاعب بعد استقرار مسئولي النادي الأبيض على رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان محمد حسن أعلن صباح اليوم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ويخضع حاليا للعزل في منزله ويتلقى بروتوكول العلاج.
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