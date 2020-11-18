الرياضة

سيراميكا كليوباترا يفاوض لاعب الزمالك

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دخل مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا في مفاوضات جادة مع محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد الصعود لدوري الأضواء (الدوري الممتاز) لأول مرة في تاريخ النادي.

وعقد مسئولو النادي، جلسة مع اللاعب، في الأيام القليلة الماضية للتفاوض معه بشأن الانتقال للفريق.

المفاوضات بدأت مع اللاعب بعد استقرار مسئولي النادي الأبيض على رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان محمد حسن أعلن صباح اليوم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ويخضع حاليا للعزل في منزله ويتلقى بروتوكول العلاج.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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