ديانج يطمئن جمهور الأهلي: أنا بخير

طمأن أليو ديانج لاعب النادي الأهلي ومنتخب مالي، جمهور القلعة الحمراء بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة منتخبي مالي وناميبيا. ونشر أليو ديانج تغريدة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي" تويتر"، وكتب: "أنا بخير لا داعى للقلق"، وذلك قبل العودة للقاهرة والانضمام إلي التدريبات الجماعية للفريق . وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه النادي الأهلي في مواجهة تحدث للمرة الأولى في التاريخ بين الفريقين في آخر مراحل البطولة. وينتظر النادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

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