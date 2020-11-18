علقة ساخنة .. إسبانيا تكتسح ألمانيا بسداسية نظيفة .. فيديو

اكتسح المنتخب الإسبانى نظيره الألمانى بسداسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما فى منافسات دورى الأمم الأوروبية ليتأهل رسميا الى الدور قبل النهائى . سجل أهداف إسبانيا، موراتا و ورودري و وفيران توريس "هاتريك" وأوريازابال. وبهذا الفوز رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند 9 نقاط في الوصافة.

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