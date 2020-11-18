نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس شبان قنا ينتقل لحرس الحدود لثلاث مواسم في المقال التالي
وسبق للحارس الإنضمام لناشئين إسكو، قبل الإنضمام لأندية بهتيم، والإعلاميين، ومصر للتأمين، وسوهاج، ولعب في الموسم الماضي لفريق الشبان بقنا.
وقام عماد حمدي - مواليد 1992 - بالتوقيع للحرس لثلاث سنوات في حضور هاني الحاوي وكيل اللاعب، والعميد عمرو خليل المشرف على الكرة، واللواء مشهور المدير الإداري.
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