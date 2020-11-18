نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يواجه صيد المحلة وغزل شبين ودياً في المقال التالي
وسبق لجمهورية شبين الخسارة من بني سويف 0-2 والتعادل أمام الترسانة 1-1 والفوز على الفيوم 3-2 خلال معسكره الذي أقيم مؤخراً بالأسيوطي سبورت.
وتعاقد الجمهورية مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، أحمد شوقي حارس إف سي مصر وغزل المحلة، وأيمن مزيكا مدافع أبو قير، وأحمد الدماطي مدافع الحمام، وصلاح فتحي أحمد ابراهيم تريكه من التليفونات، ويسري وحيد من بدر، وربيع يسري من الأوليمبي، ومؤمن بدوي لاعب أبو قير وأحمد أبو العلا من منتخب السويس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمهورية شبين يواجه صيد المحلة وغزل شبين ودياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.