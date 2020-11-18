البرتغال تحقق فوزا مثيرا على كرواتيا 3-2 بدوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق فوز مثير على كرواتيا 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب بولود، وذلك ضمن مباريات الجولة 6 من المجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية. وأحرز ثلاثية البرتغال روبن دياز في الدقيقتين (53 و90) وجواو فيليكس (61)، بينما سجل ثنائية كرواتيا ماتيو كوفاسيتش (29 و65). وبتلك النتيجة رفعت البرتغال رصيدها إلى 13، بينما تجمد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط.

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