نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يواجة بني سويف وطلائع الجيش ودياً في المقال التالي
كما قرر الجهاز الفني للقناة بقيادة تامر مصطفى، مواجهة فريق طلائع الجيش عصر الخميس، ضمن برنامج الإعداد، قبل إنطلاق المباريات الرسمية.
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