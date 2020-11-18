نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرس الليان يتعاقد مع لاعب جمهورية شبين والغزل استعداداً للقسم الثاني في المقال التالي
وحصل الفريق المنوفي على توقيع اللاعب أحمد سعيد سالم لاعب وسط مهاجم فريقا جمهورية شبين وغزل شبين السابق.
وكان اللاعب قد إنضم لغزل شبين في الموسم الماضي قادما من صفوف الجمهورية، قبل التوقيع لسرس الليان لمدة موسمين.
وضم سرس الليان مؤخرا أكثر من لاعب وهم، محمد رمضان حله، نادر النويهي، أحمد عبد الله بيعه، مصطفى صيام، محمد خيري.
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