نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد.. محمد عبد الرحمن مديرا فنيا للقنطرة غرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مسؤلي نادي القنطرة غرب الاتفاق مع محمد عبد الرحمن المدير الفني السابق لفريق المريخ البورسعيدي لتولى مهمة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثالث .

هذا وقد علم " الفجر " أن الجهاز المعاون ل " عبد الرحمن " هو عبدالله الشيخ مدير الكرة و هاني السوداني مدرب عام و محمد فلكس مدرب مساعد و جمال اسماعيل مدرب و محمد حسن طبيب و محمد مرسي اداري و سيد عبد الباسط اداري

وكان هاني السوداني قد نجح في الصعود بفريق القنطرة غرب ، حيث قاد الفريق في الموسم وخلال الترقي التي صعد فيها مع فريق الرباط و الأنوار