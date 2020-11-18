نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد.. محمد عبد الرحمن مديرا فنيا للقنطرة غرب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أتم مسؤلي نادي القنطرة غرب الاتفاق مع محمد عبد الرحمن المدير الفني السابق لفريق المريخ البورسعيدي لتولى مهمة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثالث .
هذا وقد علم " الفجر " أن الجهاز المعاون ل " عبد الرحمن " هو عبدالله الشيخ مدير الكرة و هاني السوداني مدرب عام و محمد فلكس مدرب مساعد و جمال اسماعيل مدرب و محمد حسن طبيب و محمد مرسي اداري و سيد عبد الباسط اداري
وكان هاني السوداني قد نجح في الصعود بفريق القنطرة غرب ، حيث قاد الفريق في الموسم وخلال الترقي التي صعد فيها مع فريق الرباط و الأنوار
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