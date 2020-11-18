أحمد كشري: منتخب مصر لم يتأثر بغياب صلاح والنني.. ولا غنى عن السولية في التشكيل

يرى أحمد كشري نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر لم يتأثر بغياب محمد صلاح ومحمد النني خلال مواجهة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

وقال "كشري"، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إن المنتخب قدم مباراة جيدة أمام توجو وأهدر عدة فرص، مؤكدا أنه لا غنى عن صلاح وكذلك النني الذي يقدم أفضل مواسمه مع أرسنال.

ولفت إلى أن وسط الملعب لابد أن يتواجد فيه عمرو السولية سواء بجانب النني أو طارق حامد.