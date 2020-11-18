نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، حجم إصابة أيمن أشرف الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب مصر.
وأكد أبو العلا، أن نجم الأهلي لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق بعدما خرج مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من مباراة توجو.
وأوضح الطبيب أن اللاعب خرج بسبب إجهاد بسيط ومع اقتراب المباراة من نهايتها كانت الرؤية الفنية لحسام البدري باستبداله ولكنه لا يعاني أي إصابة.
وكان أيمن أشرف قد خرج في الدقيقة ٨٣ من زمن مباراة توجو التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.