نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان ينافس برشلونة على ضم نجم ليفربول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي مع الحمر بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في الصيف المقبل.
وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان الإيطالي ينافس برشلونة على التعاقد مع فينالدوم البالغ من العمر 30 عامًا.
وأفاد الموقع الإيطالي بأن ليفربول قدم عرضًا للنجم الهولندي من أجل إقناعه بالاستمرار في آنفيلد ولكن حتى هذه اللحظة لم يتخذ النجم الهولندي قراره النهائي.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن برشلونة حاول التعاقد مع فينالدوم في الصيف الحالي بناء على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ولكن النادي الكتالوني لم يتمكن من التعاقد معه بسبب الأزمة الإقتصادية.
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