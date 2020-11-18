نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب تونس يحقق رقما قياسيا بعد التأهل لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن منتخب تونس مساء أمس الثلاثاء في دار السلام تأهله لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، بعد تعادله مع تنزانيا (1-1)، قبل نهاية التصفيات بجولتين. وبذلك يتأهل منتخب نسور قرطاج للنهائيات للمرة 39 في تاريخه وللمرة 15 على التوالي. ولم يتخلّف منتخب تونس عن الحضور في النهائيّات القارية منذ نسخة 1994. ورفع منتخب تونس اليوم رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط، يليه غينيا الاستوائية، في حين رفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وتتذيل ليبيا المجموعة بـ 3 نقاط.

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