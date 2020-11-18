سنتأهل لأمم إفريقيا والمونديال .. تصريح ناري من حسام البدري

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أحمد جودة - القاهرة - قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن منتخب مصر سيتأهل للمشاركة في بطولة أفريقيا بالكاميرون وايضاَ المشاركة في كأس العالم. وتابع:"لدي كل الثقة الكاملة في اللاعبين لتحقيق هذه الأهداف وإعادة الفرحة للجمهور المصري". وأضاف البدري في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc أن هناك من يتربص بالجهاز الفني لأغراض معينة لكن نسعى لتحقيق أهدافنا فقط ، وهناك الكثير من اللاعبين يشعروض بالغضب بسبب عدم ضمهم للمنتخب الوطني مشدداً على أنني أسعى لضخ دماء جديدة في الفريق خلال الفترة القادمة .

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