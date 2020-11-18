نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فضل يكشف عن المعوقات التي واجهت منتخب مصر في توجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه كان يثق في أن المنتخب المصري الأول، سيتكمن من حصد الثلاث نقاط من عقر دار توجو.

وفاز المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بثلاثية مقابل هدف، أمام منتخب توجو، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتابع فضل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " تم استقبالنا في توجو بشكل جيد، ولكن لدينا بعض التعليقات على تأخير عمل المسحات الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أرضية الملعب، وأداء التحكيم".

وأشار إلى أن جميع نتائج المسحات التي أجراها لاعبي المنتخب المصري، قبل السفر إلى توجو كانت سلبية.