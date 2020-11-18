اتحاد الكرة: مكافأة إجادة للاعبين بعد ثلاثية توجو

قال جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، إن المنتخب المصري قدم مباراة جيدة أمام توجو وتصدر المجموعة بعد الفوز بثلاثة أهداف وذلك بعد الظروف الصعبة التي مر بها الفريق بسبب الغيابات والإصابات.

وأضاف "جمال" في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc أنه تقرّر صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه المنتخب بعد الفوز في مباراة اليوم أمام توجو وتصدر المجموعة.