مصطفى يونس: أحمد الشيخ مفيد للأهلي أكثر من محمد فاروق

قال مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، إن أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي الحالي أهم من محمد فاروق لاعب بيراميدز من الناحية الفنية.

وأضاف "يونس" في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر، أنه لا يوافق على رحيل أحمد الشيخ إلى بيراميدز مقابل انتقال أو عودة محمد فاروق للأهلي، مؤكدًا أن تواجد الشيخ في الأهلي مفيد للفريق أكثر من محمد فاروق.