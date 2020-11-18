تصريحات مفاجئة من أحمد كشري عن غياب صلاح والنني عن منتخب مصر بسبب كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق أحمد كشري مدرب نادي أسوان السابق تصريحات مفاجئة بشأن غياب محمد صلاح ومحمد النني نجمي منتخب مصر عن صفوف المنتخب بسبب فيروس كورونا. ويرى أحمد كشري أن منتخب مصر لم يتأثر بغياب محمد صلاح ومحمد النني خلال مواجهة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم افريقيا. وقال كشري في تصريحات لبرنامج الماتش أن المنتخب قدم مباراة جيدة أمام توجو واهدر عدة فرص، مؤكدا أنه لا غنى عن صلاح وكذلك النني الذي يقدم أفضل مواسمه مع أرسنال. ولفت كشري إلى أن وسط الملعب لابد أن يتواجد فيه عمرو السولية سواء بجانب النني او طارق حامد.

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