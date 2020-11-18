تقام اليوم، الأربعاء، 18 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاربعاء، 17 نوفمبر 2020، على النحو التالي.
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة
05:00 مساء، ألبانيا × روسيا البيضاء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
07:00 مساء، أرمينيا × مقدونيا الشمالية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
07:00 مساء، جورجيا × إستونيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
09:45 مساء، البوسنة والهرسك × إيطاليا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
09:45 مساء، بولندا × هولندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
09:45 مساء، بلجيكا × الدانمارك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
09:45 مساء، إنجلترا × أيسلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
09:45 مساء، النمسا × النرويج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
09:45 مساء، إيرلندا الشمالية × رومانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN
09:45 مساء، المجر × تركيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
09:45 مساء، صربيا × روسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10
09:45 مساء، إيرلندا × بلغاريا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
09:45 مساء، ويلز × فنلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 11- 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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