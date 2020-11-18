تصفيات مونديال 2022.. منتخب الأرجنتين يهزم بيرو بثنائية بمشاركة ميسي

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا هامًا على نظيره البيروفى بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت المنتخبين صباح الأربعاء على "الملعب الوطنى ليما" بعاصمة بيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 17 عبر نيكولاس جونزاليس، وأضاف لاوتارو مارتينيز الثاني في الدقيقة 28.
بهذه النتيجة صعد المنتخب الأرجنتيني وصافة التصفيات برصيد 10 نقاط، خلف المنتخب البرازيلي المتصدر بـ12 نقطة، فيما احتل بيرو المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.
وفاز المنتخب البرازيلي على نظيره أورجواي بهدفين دون رد، في إطار قمة دور المجموعات، ضمن التصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وارتفع رصيد منتخب البرازيل إلى النقطة 12، بحصوله على العلامة الكاملة من الـ4 مباريات.
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