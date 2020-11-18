تصفيات مونديال 2022 .. البرازيل تهزم الأوروجواي بهدفين وطرد كافاني

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره أورجواي بهدفين دون رد، في إطار قمة دور المجموعات، ضمن التصفيات أمريكا الجنوبية المؤهله لكأس العالم 2022.

ونجح آرثر ميلو في تسجيل الهدف الأول للمنتخب البرازيلي، في شباك منتخب أورجوي في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وسجل المنتخب البرازيلي الهدف الثاني عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء حصول اديسون كافاني، مهاجم منتخب الأورجواي على بطاقة حمراء، بعد تعمده إصابة ريتشارليسون، لاعب نادي إيفرتون.

وارتفع رصيد منتخب البرازيل إلي النقطة 12، بحصوله على العلامة الكاملة من الـ4 مباريات.