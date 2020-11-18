أحمد كشري: أتمنى عدم وقوع منتخب مصر مع الجزائر في أمم أفريقيا

يتمنى أحمد كشري، نجم الأهلي السابق، عدم وقوع منتخب مصر مع الجزائر خلال أمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون.

وقال "كشري" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "دوت الخليج"، إن المنتخب عليه تصدر مجموعته حتى لا يقع في مواجهة فرق يصعب التعامل معها مثل الجزائر.

وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة.