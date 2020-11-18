نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسني عبدربه: وجود طارق حامد في منتخب مصر أمر ضروري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكد حسني عبدربه، نجم نادي الإسماعيلي، على أهمية وجود طارق حامد في صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم.
وأشار عبدربه في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن وجود طارق حامد في منتخب مصر شيء ضروري.
وتابع، "طارق حامد وجوده مهم لأي مدرب، فهو لاعب يمكنك أن تبني عليه طريقة لِعب، ولابد أن يتم تثبيته في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، ولا يجب تغييره لأي سبب، ويلعب بجواره محمد النني أو عمرو السولية".
واستكمل، "وجود الخبرات أمر مهم للغاية في قائمة المنتخب الوطني، خاصةً في المباريات التي تُقام خارج مصر".
جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، فاز على توجو بثلاثية مقابل هدف، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسني عبدربه: وجود طارق حامد في منتخب مصر أمر ضروري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.