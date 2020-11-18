نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري يكشف عن رد فعله بعد إصابة صلاح والنني بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أن إصابة صلاح والنني بفيروس كورونا بالطبع كان له تأثير ، وشعرت بالضيق بسبب إصابة الثنائي وتمنيت مشاركتهم لأن تواجدهم يضيف للمنتخب الكثير بسبب خبارتهم الدولية. وأضاف البدري في تصريحات خاصة لبرنامج "اللعيب" على قناة mbc أنه تحدث مع اللاعبين في معسكر القاهرة وأثناء السفر لتوجو لنقل الثقة لهم. وأكد البدري للاعبين، أن المنتخب يمتلك البدائل المميزة الذين يصنعون الفارق في جميع المباريات مؤكداً على أن تحقيق الفوز في المبارتين جاء بسبب جهد اللاعبين والتركيز التام .

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