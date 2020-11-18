البدري: أتمنى أن يكون نهائي أفريقيا "عُرس كروي" بين القطبين

قال حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه يتمني أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك عبارة عن "عُروس كروي" بين جماهير الكرة المصرية.

وأضاف البدري في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc أن وصول قطبي الكرة المصرية لنهائي ابطال افريقيا هو تطور كبير للكرة المصرية مشددًا على أنه يتمنى أن يكون النهائي بالشكل الذي يليق بتاريخ الفريقين والظهور بشكل يُبهر الجميع.