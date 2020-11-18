البدري: أتمنى أن يكون نهائي أفريقيا "عُرس كروي" بين القطبين

وأضاف البدري في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc أن وصول قطبي الكرة المصرية لنهائي ابطال افريقيا هو تطور كبير للكرة المصرية مشددًا على أنه يتمنى أن يكون النهائي بالشكل الذي يليق بتاريخ الفريقين والظهور بشكل يُبهر الجميع.
وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.
الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة.
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