نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع منتخب مصر أن يفوز على نظيره توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة من مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والتي ستقام في الكاميرون رفقة كل من منتخب توجو وجزر القمر وكينيا. وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد منتخب مصر إلى 8 نقاط ليتصدر جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا بينما يقف رصيد توجو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع. وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة مصر عقب مباراة توجو: 1-مصر 8 نقاط 2- جزر القمر 8 نقاط 3- كينيا 3 نقاط 4- توجو نقطة وحيدة

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