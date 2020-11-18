نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: حسام البدري ضحى بنفسه لاستكمال الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة، ضحى بنفسه والمنتخب من أجل استكمال بطولة الدوري.
وتابع في تصريحات له عبر برنامجه أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "على الرغم من البداية البطيئة والسيئة للمنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن حسام البدري في تصفيات الأمم الافريقية، ولكن المطلوب من مباراتي توجو تحقق وهو الحصول على الـ6 نقاط".
وواصل، "الفوز علي توجو بثلاثية هو الأهم للكابتن حسام البدري واللاعبين، وأمر طبيعي أن تتواجد مصر على صدارة المجموعة".
وفاز منتخب مصر على نظيره توجو، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا..................
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