نشر موقع "دوت الخليج" منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة بشأن الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
سيطرت حالة من الغضب علي المسئولين داخل الأهلي بعد إصابة أيمن أشرف مدافع الفريق خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني أمام توجو اليوم وذلك في اصرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري علي استمرار مشاركة اللاعب في المباراة رغم شكواه من الإصابة بكدمة قوية جدا في الركبة.
- تسبب محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في أزمة جديدة للاعب الأهلي الجديد طاهر محمد طاهر؛ بعد التشخيص الخاطئ للإصابة التي تعرض لها في تدريبات المنتخب الوطني قبل مباراة توجو الأولى في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.
محمد الشناوي يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا
- أكد محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب الوطني، أن جميع لاعبي المنتخب كانوا على قدر المسئولية أمام منتخب توجو في المباراة التي انتهت بفوز مصر بثلاثية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري.. حقيقة إصابة محمد الشناوي بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.