نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق غير متوقع يخطط لضم الحضري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف وليد أنور مدير شئون اللاعبين في نادي السكة الحديد حقيقة دخولهم في مفاوضات رسمية مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وفتح عصام الحضري الباب خلال الفترة الماضية أمام عودته إلى الملاعب من جديد على الرغم من بلوغه سن الـ47 عامًا.

وقال وليد أنور في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر:"تواصلت مع عصام الحضري وعرضنا عليه فكرة الانتقال لفريق السكة الحديد، حيث نعمل على بناء فريق قوي للتأهل إلى الدوري الممتاز".

وأضاف:"نحلم بالتعاقد مع عصام الحضري حيث سيكون إضافة قوية للفريق كما يتمنى وائل خليفة مدرب حراس المرمى في الفريق حسم الصفقة قريبًا".

واختتم وليد أنور تصريحاته قائلاً:"الحضري طلب من إدارة السكة الحديد الانتظار لحين حسم موقفه مع فريق زد وفي حال عدم انضمامت له فإنه قد ينضم إلينا".