نوير يكشف سر السقوط المهين لـ ألمانيا أمام إسبانيا

كشف مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا سر السقوط المهين الماكينات، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالقسم الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وسقط منتخب ألمانيا أمام إسبانيا، أمس، الثلاثاء بستة أهداف دون رد، سجلهما، موراتا و ورودري و وفيران توريس "هاتريك" وأوريازابال.

وقال نوير في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لغة الجسد والتواصل كانت ضعيفة بيننا طوال المباراة، كان يجب أن نتحدث بشكل أكبر من ذلك، خاصة بعد الهدف الأول، لكن هذا لم يحدث".

وتابع نوير: "لقد كانت هزيمة قاسية ومحبطة لنا".

وبهذا النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند 9 نقاط في الوصافة.