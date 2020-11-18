خلع قلوب الأهلاوية.. شوبير يكشف موقف ديانج من المشاركة أمام الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف أليو ديانج لاعب النادي الأهلي من المشاركة أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له 27 نوفمبر الجاري.

كان ديانج تعرض لإصابة في قدمه مع منتخب مالي أمام نامبيا، أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وغادر ملعب المباراة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "ديانج خلع قلوب الأهلوية بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام نامبيا، لكن اللاعب استأنف اللاعب، ثم طلب التغيير بعدها بـ 6 دقائق".

وتابع شوبير: "ديانج أكد أنه بخير عقب نهاية المباراة، لكنني علمت أيضا أن اللاعب يعاني من كدمة بسيطة، وسيخوض مباراة الزمالك بشكل طبيعي".