قبل مواجهة الأهلي.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن المصابين

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف مصابي فريق الزمالك، قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" حازم إمام خضع لمسحة كورونا جديدة أمس، الثلاثاء، وقد يعود إلى تدريبات الزمالك خلال 3 أيام، وسيكون جاهزا للنهائي الأفريقي.
وتابع:" محمد حسن يحتاج حوالي أسبوع للتعافي من فيروس كوورنا وسيكون جاهزا قبل مواجهة الأهلي بـ 3 أيام".
وواصل:" أما بالنسبة لـ يوسف أوباما فاللاعب عاد لتدريبات الزمالك أمس، الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة".
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.
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