نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الجولة المقبلة من الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تُستأنف بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية الجارية حالياً.
وتنطلق البطولة من الجولة العاشرة، والتي تضم مباريات قوية، أبرزها أتليتيكو مدريد ضد برشلونة، وفياريال ضد ريال مدريد.
يتصدر ريال سوسيداد جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، يليه فياريال برصيد 18 نقطة، وأتليتيكو مدريد برصيد 17 نقطة.
يتواجد الريال في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
وفيما يلي، جدول لقاءات الجولة العاشرة من الليجا، حيث تقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولاً.
الجمعة 20 نوفمبر
1- أوساسونا × ويسكا.
السبت 21 نوفمبر
1- ليفانتي × إلتشي.
2- فياريال × ريال مدريد.
3- أشبيلية × سيلتا فيجو.
4- أتليتيكو مدريد × برشلونة.
الأحد 22 نومفبر
1- إيبار × خيتافي.
2- قادش × ريال سوسيداد.
3- غرناطة × بلد الوليد.
4- ألافيس × فالنسيا.
5- أتليتيك بلباو × ريال بيتيس.
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