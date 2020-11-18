الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو نادى الزمالك في حسم تعاقده مع أمير عادل، لاعب ساريسبورج النرويجى، ضمن انتقالات الصيف الحالي، في صفقة انتقال حر.
حيث قام اللاعب بالتوقيع عبر الإيميل للقلعة البيضاء، تمهيدا للانتقال لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
يأتي ذلك حسب ما كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات صحفية، والذي أوضح أن أمير عادل سوف ينتظم فى التدريبات الجماعية مع بداية شهر ديسمبر المقبل، متوقعا له النجاح مع القلعة البيضاء.
وسيكون أمير عادل ثاني صفقات الزمالك الرسمية بعد التعاقد مع حمزة المثلوثى من صفوف الصفاقسي في صفقة انتقال حر.
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