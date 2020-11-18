سوهاج يضم مدافع طلائع الجيش والقناة لمدة 3 مواسم

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس، من إتمام التعاقد مع نادر موسي لاعب طلائع الجيش والقناة ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .
وقع نادر موسي علي عقود انضمامه لصفوف سوهاج في صفقه انتقال حر لمده ثلاث سنوات بحضور مجلس إدارة نادي سوهاج والمدير الفني احمد خلف ،ومؤمن زكريا إداري الفريق .
ويسعى مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس إلى تقديم موسم قوي يعيد نادي سوهاج لمكانه الطبيعي في المنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز وإسعاد الجماهير السوهاجية حيث منح الكابتن أحمد خلف الصلاحيات اللازمة لاستقرار الجهاز الفني وتدعيم الفريق بعناصر واعدة تجمع بين الشباب والخبرة .
وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالاتي:
احمد خلف الشهير ببيبو مديرا فنيا
عادل شعبان مدربا عاما
اشرف حسين زيزو مدرب
احمد الشو مدرب حراس
مؤمن زكريا مدير إداري
على شمس مخطط أحمال
حسام القاضي أخصائي تأهيل وإصابات
عبد الرحمن فوزي مدلك
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