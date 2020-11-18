سوهاج يضم مدافع طلائع الجيش والقناة لمدة 3 مواسم

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة نشأت العريس، من إتمام التعاقد مع نادر موسي لاعب طلائع الجيش والقناة ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وقع نادر موسي علي عقود انضمامه لصفوف سوهاج في صفقه انتقال حر لمده ثلاث سنوات بحضور مجلس إدارة نادي سوهاج والمدير الفني احمد خلف ،ومؤمن زكريا إداري الفريق .

ويسعى مجلس إدارة نادي سوهاج برئاسة الدكتور نشأت العريس إلى تقديم موسم قوي يعيد نادي سوهاج لمكانه الطبيعي في المنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز وإسعاد الجماهير السوهاجية حيث منح الكابتن أحمد خلف الصلاحيات اللازمة لاستقرار الجهاز الفني وتدعيم الفريق بعناصر واعدة تجمع بين الشباب والخبرة .

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالاتي:

احمد خلف الشهير ببيبو مديرا فنيا

عادل شعبان مدربا عاما

اشرف حسين زيزو مدرب

احمد الشو مدرب حراس

مؤمن زكريا مدير إداري

على شمس مخطط أحمال

حسام القاضي أخصائي تأهيل وإصابات

عبد الرحمن فوزي مدلك