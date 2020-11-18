حازم إمام: موسيماني سيندم على قراره بعدم عودة هذا اللاعب

أكد حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، أن موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، سيندم على قراره بعدم عودة عمار حمدي إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد.

وقال إمام، في تصريحات عبر "أون سبورت": "ناصر ماهر وعمار حمدي لاعبان رائعان، وأعتقد أن موسيماني سيندم على خروج عمار حمدي من تحت يده وانتقاله إلى الاتحاد على سبيل الإعارة من الأهلي".

وأضاف: "كنت ضد تعيين شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي، لكن الآن أرفع له القبعة، وأؤكد أننا مطمئنين على منتخب مصر تحت قيادته".

واختتم: "منتخب قوي ويطمئننا على مستقبل مصر، يجيدون الوصول إلى مرمى المنافس ويستطيعون عمل المعادلة الصعبة من خلال الفوز بالأداء والنتيجة".