أكد حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، أن موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، سيندم على قراره بعدم عودة عمار حمدي إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد.
وقال إمام، في تصريحات عبر "أون سبورت": "ناصر ماهر وعمار حمدي لاعبان رائعان، وأعتقد أن موسيماني سيندم على خروج عمار حمدي من تحت يده وانتقاله إلى الاتحاد على سبيل الإعارة من الأهلي".
وأضاف: "كنت ضد تعيين شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي، لكن الآن أرفع له القبعة، وأؤكد أننا مطمئنين على منتخب مصر تحت قيادته".
واختتم: "منتخب قوي ويطمئننا على مستقبل مصر، يجيدون الوصول إلى مرمى المنافس ويستطيعون عمل المعادلة الصعبة من خلال الفوز بالأداء والنتيجة".
وكان منتخب مصر الأوليمبي نجح في تحقيق فوزٍ صعب على نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حازم إمام: موسيماني سيندم على قراره بعدم عودة هذا اللاعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.