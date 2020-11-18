بعد الفوز على البرازيل.. شوقي غريب: أتمنى خوض ودية اليابان.. ونمتلك عرضا لمواجهة الأرجنتين

وقال شوقي غريب في تصريحات إذاعية:" أتمنى موافقة اتحاد الكرة على منح المنتخب الأولمبي 5 أيام للسفر إلى طوكيو لمواجهة اليابان، لأنه من الصعب الانتظار حتى مارس المقبل، دون خوض أي وديات.
وتابع غريب: نمتلك عرضا لمواجهة الأرجنتين في مارس المقبل، ونفاوض بعض المنتخبات الأوروبية المتأهلة أولمبياد طوكيو مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا لمواجهتهم وديا"".
وتوج منتخب مصر بالبطولة الودية الدولية، التي أقيمت في القاهرة، بعد الفوز على البرازيل، بهدفين مقابل هدف، أمس، الثلاثاء.
يذكر أن أولمبياد طوكيو ستقام في الفترة من 23 يوليو 2021 إلى 8 أغسطس من العام ذاته.
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