أسوان يضم دحروج بترول أسيوط لمدة 3 مواسم

نجح مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي من إتمام التعاقد مع أحمد دحروج ظهير أيسر بترول أسيوط لمدة 3 مواسم ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد .

وقد دخل مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان بمفاوضات جادة مع مسئولي بترول أسيوط لإتمام التعاقد مع ظهير أيسر الفريق ،مقابل 200 ألف جنيه للحصول علي الإستغناء الخاص به .

ووقع دحروج علي عقود إنضمامه لصفوف فريق أسوان لمدة 3 مواسم بعد دفع مبلغ 200 ألف جنيه في حضور مسئولي مجلس إدارة الناديين والمدير الفنى للفريق الأسوانى سامى الشيشينى .

يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان تعاقدوا مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم :اللاعب محمد العشرى مدافع طنطا ، واللاعب محمد إبراهيم الشهير "بسوستة"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب ، وطه عادل مدافع نادي مصر ، وأحمد أيمن ظهير نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام ، وتجديد تعاقد مهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر ، وخالد وليد حارس مرمى وادي دجلة ، وأحمد سعيد أوكا ،لاعب وسط مهاجم فريق طنطا ، وأحمد سالم صافى لاعب نادي طنطا ،ومحمد رجب قلب دفاع إنبي ،عبدالوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون ، خالد بسيونى وسط مدافع إنبي ،وأحمد خالد وسط مهاجم إنبي ،وعمرو ناصر مهاجم إنبي ،وعمر يوسف لاعب بالدرجة الأولى بالبرتغال ،و محمد أسامة لاعب وسط مهاجم فريق حرس الحدود.