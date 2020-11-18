نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي يعقد جلسة خاصة مع لاعبي سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، جلسة خاصة مع لاعبين الفريق، ووضح خلالها تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى جهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق.

وأكدً على أنه لم يكن مكان لأي مقصر أو مستهتر داخل مران الفريق، مشدداً على استبعاد أى لاعب يثبت تراخيه فى المشاركات او التدريبات الجماعية للفريق.

ويخوض الفريق مباراة ودية مساء اليوم أمام الرجاء على ملعب الفريق فى الأسكندرية وذلك بعد الغاء الودية التى كانت ستقام غداً أمام لطلائع الجيش.

وسيعقد سامى جلسات عمل مع رئيس النادى المهندس فرج عامر لوضع خريطة المرحلة المقبلة، لاسيما فى ملف الصفقات الجديدة، وملامح فترة الإعداد خصوصا وأن هناك رغبة فى بناء فريق قوى ينافس على البطولات الموسم المقبل.

وتعاقد سموحه مع ست صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا.

بجانب إتمام التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية.

وقرر أحمد سامي تأجيل دخول الفريق السكندري فى أي معسكر مغلق مؤكداً أنه يحتاج لإقامة تدريبات مكثفة فى الوقت الحالى للتعرف على قدرات اللاعبين ثم التفكير فى معسكر إعداد للموسم الجديد لوقت لاحق.

ويخوض الفريق الكروي الأول تدريباته اليومية على فترتين لرفع معدل اللياقة البدنية لدى العديد من اللاعبين.