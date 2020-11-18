نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول بعثة منتخب مصر من توجو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري الي القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة و المنتخبات الوطنية في رحلة استغرقت ٦ ساعات .
كان منتخب مصر قد فاز امس علي منتخب توجو بنتيجة 3 / ١ احرزهما محمد مجدي افشه و محمد الشريف ومحمود حسن تريزيجيه ،في اللقاء الذي اقيم باستاد دي كيجيه بتوجو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقي 2022 التي تستضيفها الكاميرون.
ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق الاهداف عن جزر القمر صاحبة المركز الثاني وكينيا ثالثا برصيد 3 نقاط و توجو في المركز الرابع والاخير بنقطة واحدة .
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