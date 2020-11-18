نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير بين باراجوايوبوليفيا في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب باراجواي مع نظيره البوليفي 2 / 2 معه صباح اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

وحافظ منتخب باراجواي على سجله خاليا من الهزائم في التصفيات الحالية حتى الآن ورفع رصيده إلى ست نقاط لينتزع المركز الرابع في جدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام منتخب أوروجواي.

وأحرز المنتخب البوليفي النقطة الأولى له في التصفيات الحالية بالتعادل في هذه المباراة بعد ثلاث هزائم متتالية لكنه ظل في المركز العاشر الأخير في جدول التصفيات بفارق الأهداف فقط خلف بيرو بانتظار نتيجة مباراة بيرو مع الأرجنتين في نفس المرحلة.

وأنهى المنتخب البوليفي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما مارسيلو مارتينز مورينو وبوريس كابسيديس في الدقيقتين 41 و45 مقابل هدف سجله آنخل روميرو من ضربة جزاء في الدقيقة 19 .

وفي الشوط الثاني ، سجل أليخاندرو روميرو هدف التعادل لباراجواي في الدقيقة 72.