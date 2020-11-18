الدوري المصري: فرجاني ساسي يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع الزمالك

وضع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان فريق الزمالك المصري شرطا وحيدا للقبول بتجديد عقده مع الفريق الأبيض.



ونقلت مصادر اعلامية من داخل الزمالك "اشتراط ساسي الحصول مبدئيا على مليون ونصف المليون دولار راتبا إجماليا نظير تجديد عقده مع الزمالك ... على أن يتقاضى منه 50% مقدم عقد" .

وينتهي عقد لاعب الوسط الدولي مع الزمالك بختام الموسم المقبل وهو ما دفع فريق القلعة البيضاء لفتح ملف تجديد عقده باعتباره أحد الركائز الأساسية في الفريق خلال الموسمين الأخيرين.

وانضم فرجاني ساسي الى الزمالك في جويلية 2018 بعقد مدته 3 مواسم قادما من فريق النصر السعودي .

وانتقل ساسي الى النصر في شهر جانفي 2018 قادما من الترجي الرياضي.

وكان الفرجاني ساسي من بين ال23 لاعبا الذين خاضوا نهائيات كاس العالم 2018 في روسيا مع منتخب "نسور قرطاج".

وات