ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر "تويتر" مقطع فيديو لـ تشامبرلين وهو يستعرض غرفة تغيير الملابس في مقر التدريبات الجديد.
وقال تشامبرلين في الفيديو: "غرفة الملابس هي المكان الذي سيقضي فيه الأولاد معظم أوقات يومهم".
وتابع: "أود أن أصحبكم إلى هنا بسرعة، لست متأكدًا من أن الأمور ستسير على نحو جيد".
وأختتم : " كما ترون، لدينا رقم محمد صلاح على مقاعد تُشبه مقاعد المدرسة، وكوني أعرف صلاح، فهو لن يكون سعيدًا بهذا، لكن عليه أن يتعايش معه".
ويعاني محمد صلاح من إصابة بفيروس كورونا المستجد تعرض له عقب إنضمامه لمعسكر منتخب مصر لملاقاة توجو .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشامبرلين: محمد صلاح لن يكون سعيدا مجددًا مع ليفربول لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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