بدون محمد صلاح.. ليفربول يخوض مرانه الأول في أكسا.. صور

خاض فريق ليفربول، مساء أمس، الثلاثاء، مرانه الأول في مركز تدريبات أكسا، استعدادا لمواجهة ليستر سيتي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي" بريميرليج".

ونشر موقع ليفربول الرسمي، صورا لمران الفريق الأول في ملعب أكسا، استعدادا لمواجهة ليستر سيتي.

وشهدت تدريبات الريدز غياب العديد من النجوم، أبرزهم محمد صلاح الذي يخضع للحجر الصحي في الجونة بعد إصابته بفيروس كورونا، وجو جوميز بعد إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد الذي يعاني من إصابة في الكاحل.

كان نادي ليفربول أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، عن افتتاح مركز تدريبات الفريق الجديد " أكسا"، بعد 70 عاما في ميلوود.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عهد جديد في ليفربول، بعد 70 عاما في ميلوود، الريدز أصبح لهم مركز تدريب جديد في كيربي، مع وجود كافة الخدمات والإمكانيات التي تناسب أبطال أفريقيا الدوري الإنجليزي".

وتابع:" في مركز تدريب أكسا يوجد كل شيئ تحتاجه سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا، حيث أضفنا بعض الأشياء الأخرى مثل ملعب التنس وملاعب كرة القدم والكرة الشاطئية، ومن الواضح أن الملاعب ستكون رائعة".

وواصل الحساب الرسمي:" أنه المكان المناسب للانتقال إليه، خاصة بعد التتويج بالدوري الإنجليزي".