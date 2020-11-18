دوري الأمم الأوروبية : برنامج مباريات الاربعاء

في ما يلي برنامج مباريات اليوم الاربعاء لحساب الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

مباريات الساعة 16:00:

ألبانيا - روسيا البيضاء

كازاخستان - ليتوانيا

مباريات الساعة 18:00:

أرمينيا - مقدونيا الشمالية

جورجيا - إستونيا

مباريات الساعة 20:45:

البوسنة والهرسك - ايطاليا

بولندا - هولندا

بلجيكا - الدانمارك

انجلترا - ايسلندا

النمسا - النرويج

ايرلندا الشمالية - رومانيا

التشيك - سلوفاكيا

المجر - تركيا

صربيا - روسيا

ايرلندا - بلغاريا

ويلز -- فنلندا

كوسوفو - مولدوفا

اليونان - سلوفينيا



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