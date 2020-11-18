الأهلي يعلن جاهزية أليو ديانج للنهائي الأفريقي

أكد أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزيته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
وقال ديانج في اتصال هاتفي مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة مالي وناميبيا، مساء الثلاثاء، كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من زمن المباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط.
يذكر أن ديانج غادر مواجهة مالي وناميبيا، التي جمعت الفريقين في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بحلول الدقيقة 60 بداعي الإصابة.
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