قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إقالة مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة وإحالته إلى لجنة الانضباط فى الجبلاية.
قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه تم إقالة مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة بناءً علي مذكرتين تم تقديمهما من جانب عادل عقل عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة وأخرى من توفيق السيد رئيس لجنة حكام القاهرة.
لفت المصدر إلى أن المذكرتين شملت هجوم مدحت صلاح علي الفيس بوك علي زملائه وعلي عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة.
وشدد على أن المذكرتين تضمنت أحداثا وتفاصيل ووقائع أخري وقام بعمل فيديو علي صفحته الشخصية هاجم خلالها عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة ورئيس لجنة حكام القاهرة.
أوضح إلى أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى تلقت المذكرتين من جانب لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وتم إحالتهم إلى لجنة الانضباط باعتبارها جهة تحقيق.
أشار إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة أسندت حمد عبد المعطي القائم باعمال رئيس لجنة الحكام ويعاونه خالد حافظ عضو اللجنة.
شدد على أن رئيس لجنة الانضباط في الجبلاية سوف يعقد جلسة فى قادم الأيام وخضوع مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة إلى التحقيق لاتخاذ اللازم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقالة رئيس حكام الجيزة وإحالته للانضباط .. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.