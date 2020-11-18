إقالة رئيس حكام الجيزة وإحالته للانضباط .. تفاصيل

قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إقالة مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة وإحالته إلى لجنة الانضباط فى الجبلاية.

قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه تم إقالة مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة بناءً علي مذكرتين تم تقديمهما من جانب عادل عقل عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة وأخرى من توفيق السيد رئيس لجنة حكام القاهرة.

لفت المصدر إلى أن المذكرتين شملت هجوم مدحت صلاح علي الفيس بوك علي زملائه وعلي عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة.

وشدد على أن المذكرتين تضمنت أحداثا وتفاصيل ووقائع أخري وقام بعمل فيديو علي صفحته الشخصية هاجم خلالها عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة ورئيس لجنة حكام القاهرة.

أوضح إلى أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى تلقت المذكرتين من جانب لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وتم إحالتهم إلى لجنة الانضباط باعتبارها جهة تحقيق.

أشار إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة أسندت حمد عبد المعطي القائم باعمال رئيس لجنة الحكام ويعاونه خالد حافظ عضو اللجنة.

شدد على أن رئيس لجنة الانضباط في الجبلاية سوف يعقد جلسة فى قادم الأيام وخضوع مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة إلى التحقيق لاتخاذ اللازم.